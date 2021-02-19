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Дарья Касаткина выиграла турнир в Мельбурне

Дарья Касаткина выиграла турнир в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA в Мельбурне (Австралия). В финальном матче она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову, посеянную под 13-м номером, со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Дарья 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

Для 23-летней Касаткиной это третий титул на соревнованиях WTA в карьере. В 2017 году она выиграла турнир в Чарльстоне (США), а в 2018-м победила на Кубке Кремля.

На проходящем параллельно Открытом чемпионате Австралии Боузкова проиграла в первом круге, Касаткина — во втором.

Мельбурн-4 (ж). Финал
19 февраля 2021, пятница. 07:10 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 2
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
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