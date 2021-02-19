Новак Джокович анонсировал выход документального фильма о нём

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что к концу года выйдет документальный фильм о нём.

«В последние пять дней восстановление занимает 100 процентов моего времени. Вообще-то я делаю документальный фильм, и все это увидят. Он должен выйти к концу года. Мы снимаем многое о том, через что мне приходится пройти в последние месяцы», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Уже известно, что в фильме пойдёт речь о проблемах со здоровьем Новака на Открытом чемпионате Австралии, его дисквалификации на US Open из-за попадания мячом в линейного судью, а также о скандальном турнире Adria Tour, на котором случилась вспышка коронавируса.

Вчера, 18 февраля, Джокович вышел в финал Australian Open.

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