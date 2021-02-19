Дарья Касаткина прокомментировала победу на турнире в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от победы на турнире WTA в Мельбурне (Австралия). В финальном матче она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову, посеянную под 13-м номером, со счётом 4:6, 6:2, 6:2.
«В первую очередь я хочу поздравить Машку с прекрасной неделей. Поздравляю твою команду, они отличные ребята. Уверена, что твой титул не за горами. Хочу поблагодарить WTA, Федерацию тенниса Австралии и всех, кто участвовал в организации этой серии турниров. Спасибо за возможность играть. Иметь возможность соревноваться в таких условиях — это потрясающе. Особенно приятно, что мы играем со зрителями. Мы очень это ценим. Спасибо моей команде, что вы всегда рядом. Привет моим родителям, которые, вероятно, ещё спят. Мама, папа, я вас очень люблю.
Я очень рада выиграть свой первый титул в этом году. Спасибо всем за поддержку. Сезон австралийских турниров для меня завершён. Увидимся на турнире где-нибудь в другом месте. Большое спасибо", — сказала Касаткина после матча.
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