«Ей всё равно на меня». Элисе Мертенс пошутила об Арине Соболенко после победы на AO

Представительница Беларуси Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс поделились эмоциями от победы на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. В финале они обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:3.

«Могу сказать, что, выступая в парном разряде, я была расслабленна. Я делала всё, что хотела», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

«Ей всё равно на меня», — пошутила Мертенс в ответ на реплику Арины.

Затем Элизе добавила: «У нас была отличная пара недель. Здесь нам досталась сложная сетка, и мы счастливы, что смогли пройти весь путь. В некоторые дни, как сегодня, нам просто нужно было бороться».

Для Соболенко и Мертенс это второй титул на турнирах «Большого шлема» в парном разряде в карьере. В 2019 году они выиграли Открытый чемпионат США.