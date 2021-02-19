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«Ей всё равно на меня». Элисе Мертенс пошутила об Арине Соболенко после победы на AO

«Ей всё равно на меня». Элисе Мертенс пошутила об Арине Соболенко после победы на AO
Теннис / Australian Open 2021 0
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Представительница Беларуси Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс поделились эмоциями от победы на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. В финале они обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:3.

«Могу сказать, что, выступая в парном разряде, я была расслабленна. Я делала всё, что хотела», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

«Ей всё равно на меня», — пошутила Мертенс в ответ на реплику Арины.

Затем Элизе добавила: «У нас была отличная пара недель. Здесь нам досталась сложная сетка, и мы счастливы, что смогли пройти весь путь. В некоторые дни, как сегодня, нам просто нужно было бороться».

Для Соболенко и Мертенс это второй титул на турнирах «Большого шлема» в парном разряде в карьере. В 2019 году они выиграли Открытый чемпионат США.

Арина Соболенко и Элисе Мертенс выиграли Australian Open в парном разряде
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