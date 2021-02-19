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Соболенко и Мертенс больше не сыграют в паре на турнирах «Большого шлема» в 2021 году

Соболенко и Мертенс больше не сыграют в паре на турнирах «Большого шлема» в 2021 году
Теннис / Australian Open 2021 0

Представительница Беларуси Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс, выигравшие Открытый чемпионат Австралии в парном разряде, не будут выступать в паре на трёх оставшихся турнирах «Большого шлема» в этом году, сообщает официальный сайт тура.

При этом теннисистки планируют выступить в дуэте на некоторых турнирах WTA, включая соревнования в Дубае и Майами.

«Конечно, мне нравится играть в парном разряде. Я просто хочу попробовать что-то другое. Но если однажды я приму решение вновь сыграть в паре, то, надеюсь, эта девушка будем рядом», — сказала Соболенко о Мертенс.

«Мне же просто нравится проводить матчи. Но, конечно, она может попробовать что-то другое. Если же она вновь захочет играть в паре, я готова», — отметила Мертенс.

«Ей всё равно на меня». Элисе Мертенс пошутила об Арине Соболенко после победы на AO
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