Соболенко и Мертенс больше не сыграют в паре на турнирах «Большого шлема» в 2021 году

Представительница Беларуси Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс, выигравшие Открытый чемпионат Австралии в парном разряде, не будут выступать в паре на трёх оставшихся турнирах «Большого шлема» в этом году, сообщает официальный сайт тура.

При этом теннисистки планируют выступить в дуэте на некоторых турнирах WTA, включая соревнования в Дубае и Майами.

«Конечно, мне нравится играть в парном разряде. Я просто хочу попробовать что-то другое. Но если однажды я приму решение вновь сыграть в паре, то, надеюсь, эта девушка будем рядом», — сказала Соболенко о Мертенс.

«Мне же просто нравится проводить матчи. Но, конечно, она может попробовать что-то другое. Если же она вновь захочет играть в паре, я готова», — отметила Мертенс.