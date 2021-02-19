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Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса и впервые вышел в финал Australian Open

Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса и впервые вышел в финал Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в финал, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (5) со счётом 6:4, 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Даниил 17 раз подал навылет, активно выиграл 46 очков и совершил 21 невынужденную ошибку. На счету его соперника 3 эйса, 19 виннеров и 30 неточностей.

Медведев впервые в карьере сыграет в финале Australian Open. Соперником 25-летнего россиянина в поединке за титул будет действующий чемпион, первая ракетка мира серб Новак Джокович (1). Уроженец Белграда является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема». Даниил пока не выиграл ни одного мэйджора.

Australian Open (м). 1/2 финала
19 февраля 2021, пятница. 11:45 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7    
4 		2 5    
             
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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