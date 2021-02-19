Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса и впервые вышел в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в финал, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (5) со счётом 6:4, 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.



Даниил 17 раз подал навылет, активно выиграл 46 очков и совершил 21 невынужденную ошибку. На счету его соперника 3 эйса, 19 виннеров и 30 неточностей.



Медведев впервые в карьере сыграет в финале Australian Open. Соперником 25-летнего россиянина в поединке за титул будет действующий чемпион, первая ракетка мира серб Новак Джокович (1). Уроженец Белграда является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема». Даниил пока не выиграл ни одного мэйджора.

Медведев в финале против Джоковича! И русский парень знает, как побеждать первую ракетку Даниил Медведев разгромил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Его серия побед уже составляет 20 матчей!