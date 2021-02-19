Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в финал Australian Open
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом со счётом 6:4, 6:2, 7:5.
«Отличный матч. Два с половиной сета Медведев вообще играл идеально. Подача давала надёжность, неминуемо выигрывал на задней линии. Был небольшой спад, но успокоился и успокоил Циципаса. С Джоковичем есть все шансы. Особенно если будет подавать так, как сегодня», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Соперником 25-летнего россиянина в поединке за титул будет действующий чемпион, первая ракетка мира серб Новак Джокович. Финал Australian Open в мужском одиночном разряде состоится 21 февраля.
Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса и впервые вышел в финал Australian Open
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