Даниил Медведев выиграл 20-й матч подряд

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в финал, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (5) со счётом 6:4, 6:2, 7:5.



После этого успеха серия побед Медведева во всех турнирах достигла 20 матчей. Россиянин одержал победу в пяти поединках на «Мастерсе» в Париже, в пяти — на Итоговом турнире в Лондоне, в четырёх — на ATP Cup, в шести — на Australian Open.



Даниил впервые в карьере сыграет в финале Australian Open. Его соперником будет действующий чемпион турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович. Финал состоится 21 февраля. Уроженец Белграда является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема». Даниил пока не выиграл ни одного мэйджора.

Медведев в финале против Джоковича! И русский парень знает, как побеждать первую ракетку Даниил Медведев разгромил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Его серия побед уже составляет 20 матчей!