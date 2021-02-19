Даниил Медведев выиграл 20-й матч подряд
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в финал, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (5) со счётом 6:4, 6:2, 7:5.
После этого успеха серия побед Медведева во всех турнирах достигла 20 матчей. Россиянин одержал победу в пяти поединках на «Мастерсе» в Париже, в пяти — на Итоговом турнире в Лондоне, в четырёх — на ATP Cup, в шести — на Australian Open.
Даниил впервые в карьере сыграет в финале Australian Open. Его соперником будет действующий чемпион турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович. Финал состоится 21 февраля. Уроженец Белграда является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема». Даниил пока не выиграл ни одного мэйджора.
Медведев в финале против Джоковича! И русский парень знает, как побеждать первую ракетку
Даниил Медведев разгромил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Его серия побед уже составляет 20 матчей!
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