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Даниил Медведев в случае победы на Australian Open впервые станет второй ракеткой мира

Даниил Медведев в случае победы на Australian Open впервые станет второй ракеткой мира
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в финал, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (5) со счётом 6:4, 6:2, 7:5.

Благодаря успешному выступлению на этом турнире Даниил гарантировал себе третью строчку рейтинга ATP. В случае победы в финальном матче с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем Медведев впервые в карьере станет второй ракеткой мира. Поединок за титул состоится в Мельбурне 21 февраля.

Уроженец Белграда является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема». Даниил пока не выиграл ни одного мэйджора. Джокович, являющийся первой ракеткой мира, ни разу в карьере не проигрывал в полуфинале и финале Australian Open.

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