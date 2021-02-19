Даниил Медведев рассказал, как опыт финала ТБШ поможет ему в игре с Новаком Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, как ему в финале Открытого чемпионата Австралии может помочь опыт участия в поединке за титул на US Open 2019 года.

«Я получил огромный опыт. Это не что-то вроде: ок, мне нужно было сыграть с бэкхенда по линии при счёте 5:4 на брейк-пойнте или нечто в этом роде. Это был опыт. Это был мой первый финал турнира „Большого шлема“ с одним из величайших игроков. Теперь мне предстоит сыграть с ещё одним из величайших. Я сыграл с Рафой в том сумасшедшем матче на US Open. Если этот финал тоже будет сумасшедший, возможно, я что-то смогу обернуть в свою сторону. Никогда не знаешь, как сложится матч», — сказал Медведев в интервью на корте.

В финале US Open 2019 года Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах. В финале Australian Open Даниил сыграет с сербом Новаком Джоковичем.