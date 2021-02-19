Даниил Медведев рассказал, как опыт финала ТБШ поможет ему в игре с Новаком Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, как ему в финале Открытого чемпионата Австралии может помочь опыт участия в поединке за титул на US Open 2019 года.
«Я получил огромный опыт. Это не что-то вроде: ок, мне нужно было сыграть с бэкхенда по линии при счёте 5:4 на брейк-пойнте или нечто в этом роде. Это был опыт. Это был мой первый финал турнира „Большого шлема“ с одним из величайших игроков. Теперь мне предстоит сыграть с ещё одним из величайших. Я сыграл с Рафой в том сумасшедшем матче на US Open. Если этот финал тоже будет сумасшедший, возможно, я что-то смогу обернуть в свою сторону. Никогда не знаешь, как сложится матч», — сказал Медведев в интервью на корте.
В финале US Open 2019 года Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах. В финале Australian Open Даниил сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
- 19 февраля 2021
-
14:47
-
14:35
-
14:28
-
14:22
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
13:57
-
13:29
-
12:38
-
12:29
-
11:10
-
10:23
-
09:35
-
09:18
-
08:23
-
07:30
- 18 февраля 2021
-
22:35
-
22:09
-
21:32
-
20:50
-
19:43
-
18:37
-
18:01
-
17:15
-
17:01
-
16:54
-
16:41
-
16:12
-
16:01
-
15:45
-
15:39
-
15:00
-
14:40
-
14:21