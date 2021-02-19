Циципас прокомментировал поражение от Медведева в полуфинале Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым со счётом 4:6, 2:6, 5:7.
«Медведев — теннисист, который открыл почти всё в этой игре. Он здорово читает игру. У него потрясающая подача. Он подаёт, почти как Джон Иснер. Медведев великолепно играет на задней линии, что доставляет трудности соперникам. Если ты даже принимаешь его подачу, это не гарантирует победы в розыгрыше. Нужно упорно работать. Это нелегко. Но легко мне и не должно было быть. Я уверен, что та работа и те часы, которые он провёл на корте, пошли ему на пользу. Он действует очень хитро, играет очень умно. Интересно за этим наблюдать», — сказал Циципас на пресс-конференции.
В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
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