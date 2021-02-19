Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас прокомментировал поражение от Медведева в полуфинале Australian Open

Циципас прокомментировал поражение от Медведева в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым со счётом 4:6, 2:6, 5:7.

«Медведев — теннисист, который открыл почти всё в этой игре. Он здорово читает игру. У него потрясающая подача. Он подаёт, почти как Джон Иснер. Медведев великолепно играет на задней линии, что доставляет трудности соперникам. Если ты даже принимаешь его подачу, это не гарантирует победы в розыгрыше. Нужно упорно работать. Это нелегко. Но легко мне и не должно было быть. Я уверен, что та работа и те часы, которые он провёл на корте, пошли ему на пользу. Он действует очень хитро, играет очень умно. Интересно за этим наблюдать», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Медведев в финале против Джоковича! И русский парень знает, как побеждать первую ракетку
Даниил Медведев разгромил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Его серия побед уже составляет 20 матчей!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021