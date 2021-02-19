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Арина Соболенко 22 февраля станет первой ракеткой мира в парном разряде

Арина Соболенко 22 февраля станет первой ракеткой мира в парном разряде
Теннис / Australian Open 2021 0

Представительница Беларуси Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс, выигравшие Открытый чемпионат Австралии в парном разряде, заметно улучшат своё положение в рейтинге WTA, новая версия которого будет представлена 22 февраля.

Соболенко станет первой ракеткой мира в парном разряде, Мертенс — второй. Перед стартом турнира Арина занимала пятую строчку, Элисе — шестую.

В финальном матче Соболенко и Мертенс, посеянные под вторым номером, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Для Соболенко и Мертенс это второй титул на турнирах «Большого шлема» в парном разряде в карьере. В 2019 году они выиграли Открытый чемпионат США.

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