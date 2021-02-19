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С ноября 2020 года Даниил Медведев победил всех игроков топ-10, кроме Роджера Федерера

Российский теннисист Даниил Медведев, обыграв в полуфинале Открытого чемпионата Австралии грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:2, 7:5, одержал свою 20-ю победу подряд с учётом прошлого сезона. С ноября 2020 года 25-летний россиянин обыграл всех игроков топ-10, кроме швейцарца Роджера Федерера.

Серия победных матчей Даниила Медведева:

«Мастерс» в Париже—2020 — 5 матчей (Кевин Андерсон (86-я ракетка мира), Алекс де Минор (25), Диего Шварцман (9), Милош Раонич (17), Александр Зверев (7)).

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне—2020 — 5 (Александр Зверев (7), Новак Джокович (1), Диего Шварцман (9), Рафаэль Надаль (2), Доминик Тим (3)).



ATP Cup—2021 — 4 (Диего Шварцман (9), Кей Нисикори (41), Александр Зверев (7), Маттео Берреттини (10)).



Australian Open—2021 — пока 6 (Вашек Поспишил (63), Роберто Карбальес-Баэна (99), Филип Краинович (33), Маккензи Макдональд (192), Андрей Рублёв (8), Стефанос Циципас (6)).