Даниил Медведев: всё давление будет на Джоковиче. Терять ему больше, чем мне

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о настрое на финальный матч Открытого чемпионата Австралии с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем. Встреча состоится 21 февраля.

«Всё давление будет на Джоковиче. Он старается приблизиться к Роджеру и Рафе по количеству титулов на „Шлемах“. Я же просто надеюсь выйти на корт и показать свой лучший теннис. Как вы видите, я могу побеждать именитых соперников, если играю хорошо. Это самое главное. Конечно, у Джоковича больше опыта, но и терять ему больше, чем мне», — приводит слова Медведева ESPN.

Джокович за карьеру выиграл 17 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль — по 20. В активе Даниила пока нет титулов на мэйджорах.