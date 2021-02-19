Даниил Медведев: всё давление будет на Джоковиче. Терять ему больше, чем мне
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о настрое на финальный матч Открытого чемпионата Австралии с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем. Встреча состоится 21 февраля.
«Всё давление будет на Джоковиче. Он старается приблизиться к Роджеру и Рафе по количеству титулов на „Шлемах“. Я же просто надеюсь выйти на корт и показать свой лучший теннис. Как вы видите, я могу побеждать именитых соперников, если играю хорошо. Это самое главное. Конечно, у Джоковича больше опыта, но и терять ему больше, чем мне», — приводит слова Медведева ESPN.
Джокович за карьеру выиграл 17 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль — по 20. В активе Даниила пока нет титулов на мэйджорах.
Медведев в финале против Джоковича! И русский парень знает, как побеждать первую ракетку
Даниил Медведев разгромил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Его серия побед уже составляет 20 матчей!
Рекомендуем вам
- 19 февраля 2021
-
17:50
-
16:51
-
16:28
-
16:09
-
16:00
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:15
-
15:04
-
14:47
-
14:35
-
14:28
-
14:22
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
13:57
-
13:29
-
12:38
-
12:29
-
11:10
-
10:23
-
09:35
-
09:18
-
08:23
-
07:30
- 18 февраля 2021
-
22:35
-
22:09
-
21:32
-
20:50
-
19:43
-
18:37
-
18:01
-
17:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам