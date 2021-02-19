Победитель «Мастерса» в Майами получит на 80% меньше призовых, чем на прошлом турнире

Стало известно, как будут распределены призовые на «Мастерсе» в Майами (США), который пройдёт с 24 марта по 3 апреля.

Общий призовой фонд сократился на 60 процентов — с $ 8,36 млн до $ 3,34 млн. При этом победитель получит на 78 процентов меньше, чем в 2019 году — $ 300 тыс. вместо $ 1,35 млн.

Публикация доступна на странице Oleg S. в «Твиттере».

Трибуны будут заполнены на 20 процентов общей вместимости стадиона с учётом социальной дистанции. Электронная система Hawk-Eye будет на всех кортах.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса турнир был отменён.

В 2019 году победителями турнира стали 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер и первая ракетка мира Эшли Барти.