Победитель «Мастерса» в Майами получит на 80% меньше призовых, чем на прошлом турнире
Стало известно, как будут распределены призовые на «Мастерсе» в Майами (США), который пройдёт с 24 марта по 3 апреля.
Общий призовой фонд сократился на 60 процентов — с $ 8,36 млн до $ 3,34 млн. При этом победитель получит на 78 процентов меньше, чем в 2019 году — $ 300 тыс. вместо $ 1,35 млн.
Публикация доступна на странице Oleg S. в «Твиттере».
Трибуны будут заполнены на 20 процентов общей вместимости стадиона с учётом социальной дистанции. Электронная система Hawk-Eye будет на всех кортах.
Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса турнир был отменён.
В 2019 году победителями турнира стали 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер и первая ракетка мира Эшли Барти.
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