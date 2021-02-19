Даниил Медведев: кто-то мечтает о 10 миллионах подписчиков, а я рад и 100 тысячам

25-летний российский теннисист Даниил Медведев достиг отметки в 100 тысяч подписчиков в «Твиттере».

По этому поводу Медведев опубликовал на своей странице пост: «Некоторые мечтают о 10 миллионах. Да ладно вам… Я счастлив, что у меня есть 100 тысяч».

Публикация доступна на странице Даниила Медведева в «Твиттере».

На публикацию ответил официальный «твиттер» Australian Open: «Не хотим хвастаться, но мы здесь уже давно».

«Этот парень заслуживает как минимум миллиона», — ответили в US Open.

Напомним, 21 февраля Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном матче Australian Open Даниил со счётом 6:4, 6:2, 7:5 обыграл грека Стефаноса Циципаса.

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