«Жаль, что Федерер не играет». Даниил Медведев — о 20-матчевой победной серии

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей 20-матчевой победной серии. С ноября 2020 года 25-летний россиянин обыграл всех игроков топ-10, кроме швейцарца Роджера Федерера.
«Жаль, что Роджер не играет. Хотел бы с ним сыграть. Ничего не хочу сказать, просто это всегда честь, как и матчи с Новаком и Рафой. Доволен собой, потому что помню, как некогда, когда я уже играл достаточно хорошо и был в топ-30 или топ-20, испытывал сложности в матчах с парнями из топ-10», — сказал Медведев во время послематчевой пресс-конференции.
Напомним, 21 февраля Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном матче Australian Open Даниил со счётом 6:4, 6:2, 7:5 обыграл грека Стефаноса Циципаса.
- 19 февраля 2021
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