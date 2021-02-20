Компания-производитель ракеток Джоковича поздравила его с победой на Australian Open

Компания-производитель ракеток HEAD, с которой сотрудничает Новак Джокович, поздравила его с победой на Открытом чемпионате Австралии. Напомним, финальный матч турнира состоится только 21 февраля. Серб встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

«Поздравляем Новака. Рекордное девятое чемпионство на Australian Open», — говорится в сообщении компании.

Публикация доступна на странице журналиста Бена Ротенберга в «Твиттере».

В полуфинальном матче соревнований Джокович со счётом 6:3, 6:4, 6:2 обыграл российского теннисиста Аслана Карацева, прошедшего в основную стадию турнира через квалификацию.

Медведев в матче 1/2 стадии финала со счётом 6:4, 6:2, 7:5 победил представителя Греции Стефаноса Циципаса.