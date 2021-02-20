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Энен: уверена, что Осака выиграет много турниров «Большого шлема»

Энен: уверена, что Осака выиграет много турниров «Большого шлема»
Теннис / Australian Open 2021 0
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Экс первая ракетка мира семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен поделилась мнением о японской теннисистке Наоми Осаке. Сегодня, 20 февраля, Осака в финале Australian Open встретится с американкой Дженнифер Брэйди.

«Осака харизматична. У неё фактически нет слабостей, да, бывают взлёты и падения. Она может прибавить с первой подачей. Иногда Наоми допускает много ошибок, но она впечатляет, когда ей нужно хорошо играть и подавать. Она играет, как чемпионка. Уверена, Осака выиграет много турниров «Большого шлема».

Очевидно, что Осака будет фаворитом финала. Было бы нечестно говорить что-то другое. Но нужно быть осторожным. Брэйди в полуфинале нервничала, ведь она получила впечатляющий шанс. Но, думаю, в финале всё будет иначе», — цитирует Энен Tennis 365.

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