Энен: уверена, что Осака выиграет много турниров «Большого шлема»

Экс первая ракетка мира семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен поделилась мнением о японской теннисистке Наоми Осаке. Сегодня, 20 февраля, Осака в финале Australian Open встретится с американкой Дженнифер Брэйди.
«Осака харизматична. У неё фактически нет слабостей, да, бывают взлёты и падения. Она может прибавить с первой подачей. Иногда Наоми допускает много ошибок, но она впечатляет, когда ей нужно хорошо играть и подавать. Она играет, как чемпионка. Уверена, Осака выиграет много турниров «Большого шлема».
Очевидно, что Осака будет фаворитом финала. Было бы нечестно говорить что-то другое. Но нужно быть осторожным. Брэйди в полуфинале нервничала, ведь она получила впечатляющий шанс. Но, думаю, в финале всё будет иначе», — цитирует Энен Tennis 365.
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