Виландер: Осака — новый босс в WTA, она выиграет много турниров «Большого шлема»
Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о японской теннисистке Наоми Осаке. Она вышла в финал Australian Open, обыграв в полуфинале американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:4. В финале Осака сыграет с американкой Дженнифер Брэйди.
«По-моему, в женском теннисе появился новый босс. Осака вышла на новый уровень. Она выиграет много турниров «Большого шлема», — приводит слова Виландера Tennis World USA.
Осака является трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Брэйди ещё никогда не играла в финале мэйджора. В полуфинале турнира она обыграла чешку Каролину Мухову.
Матч Брэйди и Осаки состоится сегодня, 20 февраля. Встреча начнётся в 11:30 мск.
Энен: уверена, что Осака выиграет много турниров «Большого шлема»
Рекомендуем вам
- 20 февраля 2021
-
10:47
-
10:15
-
09:44
-
09:23
-
09:22
-
00:39
- 19 февраля 2021
-
23:57
-
23:22
-
22:25
-
22:19
-
21:35
-
20:47
-
20:20
-
19:33
-
18:22
-
17:50
-
16:51
-
16:28
-
16:09
-
16:00
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:15
-
15:04
-
14:47
-
14:35
-
14:28
-
14:22
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
13:57
-
13:29
-
12:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам