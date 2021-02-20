Виландер: Осака — новый босс в WTA, она выиграет много турниров «Большого шлема»

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о японской теннисистке Наоми Осаке. Она вышла в финал Australian Open, обыграв в полуфинале американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:4. В финале Осака сыграет с американкой Дженнифер Брэйди.

«По-моему, в женском теннисе появился новый босс. Осака вышла на новый уровень. Она выиграет много турниров «Большого шлема», — приводит слова Виландера Tennis World USA.

Осака является трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Брэйди ещё никогда не играла в финале мэйджора. В полуфинале турнира она обыграла чешку Каролину Мухову.

Матч Брэйди и Осаки состоится сегодня, 20 февраля. Встреча начнётся в 11:30 мск.