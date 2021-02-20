Парень Осаки: сначала даже не знал, что Наоми — теннисистка
Рэпер Корда, парень японской теннисистки Наоми Осаки, признался, что сначала не знал об успехах возлюбленной в спорте. По словам музыканта, он не слишком интересовался теннисом.
«Даже не знал, что она теннисистка. Это не мой вид спорта. Если спросить о теннисе до того, как стал узнавать о нём больше, то я знал лишь Винус и Серену Уильямс. И то, потому что они оставили большой след в культуре.
Впервые посетил её матч на US Open. Мне было очень странно там находиться. Я привык к другому окружению. У меня в школе 99,9% ребят были чёрными. Тогда я вообще впервые побывал на теннисном матче», — сказал Корда в интервью журналу GQ.
Сегодня, 20 февраля, в финале Australian Open Осака встретится с американкой Дженнифер Брэйди.
Энен: уверена, что Осака выиграет много турниров «Большого шлема»
$ 37 млн – не предел! Самая богатая спортсменка мира заработает ещё больше?
Японская теннисистка Наоми Осака только за первый месяц года подписала 4 новых контракта и пошла на обновление рекорда.
Рекомендуем вам
- 20 февраля 2021
-
11:35
-
10:47
-
10:15
-
09:44
-
09:23
-
09:22
-
00:39
- 19 февраля 2021
-
23:57
-
23:22
-
22:25
-
22:19
-
21:35
-
20:47
-
20:20
-
19:33
-
18:22
-
17:50
-
16:51
-
16:28
-
16:09
-
16:00
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:15
-
15:04
-
14:47
-
14:35
-
14:28
-
14:22
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
13:57
-
13:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам