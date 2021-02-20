Парень Осаки: сначала даже не знал, что Наоми — теннисистка

Рэпер Корда, парень японской теннисистки Наоми Осаки, признался, что сначала не знал об успехах возлюбленной в спорте. По словам музыканта, он не слишком интересовался теннисом.

«Даже не знал, что она теннисистка. Это не мой вид спорта. Если спросить о теннисе до того, как стал узнавать о нём больше, то я знал лишь Винус и Серену Уильямс. И то, потому что они оставили большой след в культуре.

Впервые посетил её матч на US Open. Мне было очень странно там находиться. Я привык к другому окружению. У меня в школе 99,9% ребят были чёрными. Тогда я вообще впервые побывал на теннисном матче», — сказал Корда в интервью журналу GQ.

Сегодня, 20 февраля, в финале Australian Open Осака встретится с американкой Дженнифер Брэйди.

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