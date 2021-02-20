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Осака в двух сетах обыграла Брэйди и стала победителем Australian Open

Осака в двух сетах обыграла Брэйди и стала победителем Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Японская теннисистка Наоми Осака стала победителем женского турнира Australian Open. В финале Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Третья ракетка мира Осака выполнила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Осака выиграла уже четвёртый турнир «Большого шлема» в карьере. В полуфинале она обыграла 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс.

Брэйди впервые в карьере участвовала в финале турнира «Большого шлема».

Australian Open (ж). Финал
20 февраля 2021, суббота. 11:45 МСК
Дженнифер Брэйди
24
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Наоми Осака
3
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Наоми Осака – новый босс женского тенниса! Японка взяла 4 «шлема» в четырёх финалах
Японка Наоми Осака выиграла Australian Open – 2021. Это её четвёртый «шлем», но при этом самый «дешёвый».
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