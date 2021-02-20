Осака в двух сетах обыграла Брэйди и стала победителем Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака стала победителем женского турнира Australian Open. В финале Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Третья ракетка мира Осака выполнила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Осака выиграла уже четвёртый турнир «Большого шлема» в карьере. В полуфинале она обыграла 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс.

Брэйди впервые в карьере участвовала в финале турнира «Большого шлема».