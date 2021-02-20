Осака после Australian Open станет второй ракеткой мира

Японская теннисистка Наоми Осака после успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии улучшит позиции в рейтинге WTA. 23-летняя Осака, являющаяся третьей ракеткой мира, в обновлённом рейтинге, поднимется на второе место, которое она уже когда-то занимала. В январе 2019 года Осака и вовсе была первой ракеткой мира. В настоящее время в рейтинге лидирует австралийка Эшли Барти, она дошла до четвертьфинала турнира.
Сегодня, 20 февраля, Осака выиграла Australian Open. В финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:3.
Осака выиграла уже четвёртый турнир «Большого шлема» в карьере. В полуфинале она обыграла 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс.
Брэйди впервые в карьере участвовала в финале турнира «Большого шлема».
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