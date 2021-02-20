Осака выиграла все четыре финала ТБШ, лучше неё карьеру начала только Селеш

Японская теннисистка Наоми Осака установила важное достижение. Сегодня, 20 февраля, она стала победителем Australian Open, обыграв в финале американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:3. Осака выиграла все четыре финала турниров «Большого шлема», в которых участвовала.

Лучшего результата смогла добиться за последние десятилетия только Моника Селеш — у неё шесть трофеев в первых шести финалах в 1990–1992 годах.

23-летняя Осака, являющаяся третьей ракеткой мира, в обновлённом рейтинге поднимется на второе место, которое она уже когда-то занимала. В январе 2019 года Осака и вовсе была первой ракеткой мира. В настоящее время в рейтинге лидирует австралийка Эшли Барти, она дошла до четвертьфинала турнира.

Что касается Брэйди, то она впервые в карьере участвовала в финале турнира «Большого шлема».