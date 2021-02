Подопечные тренера Осаки выиграли уже шестой турнир «Большого шлема»

Японская теннисистка Наоми Осака сегодня, 20 февраля, выиграла Australian Open. В финале она уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Это четвёртая победа Осаки на турнирах «Большого шлема». Кроме того, очередной успех отпраздновал тренер японской теннисистки Вим Фиссетт. Все его подопечные суммарно выиграли уже 6 титулов на турнирах «Большого шлема». С Осакой тренер работает с декабря 2019 года. За это время японка выиграла US Open 2020 и Australian Open 2011. До «Карьерного шлема» Виму Фиссету не хватает только победы его подопечной на «Ролан Гаррос».

Крупные победы и финалы подопечных Вима Фиссетта в одиночном разряде

US Open 2009 (Клейстерс) титул

US Open 2010 (Клейстерс) титул

Итоговый чемпионат WTA 2010 (Клейстерс) титул

Australian Open 2011 (Клейстерс) титул

Уимблдон-2013 (Лисицки) финал

«Ролан Гаррос» — 2014 (Халеп) финал

Уимблдон-2018 (Кербер) титул

US Open 2020 (Осака) титул

Australian Open 2011 (Осака) титул