Подопечные тренера Осаки выиграли уже шестой турнир «Большого шлема»

Японская теннисистка Наоми Осака сегодня, 20 февраля, выиграла Australian Open. В финале она уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
Это четвёртая победа Осаки на турнирах «Большого шлема». Кроме того, очередной успех отпраздновал тренер японской теннисистки Вим Фиссетт. Все его подопечные суммарно выиграли уже 6 титулов на турнирах «Большого шлема». С Осакой тренер работает с декабря 2019 года. За это время японка выиграла US Open 2020 и Australian Open 2011. До «Карьерного шлема» Виму Фиссету не хватает только победы его подопечной на «Ролан Гаррос».
Крупные победы и финалы подопечных Вима Фиссетта в одиночном разряде
US Open 2009 (Клейстерс) титул
US Open 2010 (Клейстерс) титул
Итоговый чемпионат WTA 2010 (Клейстерс) титул
Australian Open 2011 (Клейстерс) титул
Уимблдон-2013 (Лисицки) финал
«Ролан Гаррос» — 2014 (Халеп) финал
Уимблдон-2018 (Кербер) титул
US Open 2020 (Осака) титул
Australian Open 2011 (Осака) титул
- 20 февраля 2021
-
16:15
-
15:07
-
14:13
-
14:07
-
13:03
-
12:43
-
11:35
-
10:47
-
10:15
-
09:44
-
09:23
-
09:22
-
00:39
- 19 февраля 2021
-
23:57
-
23:22
-
22:25
-
22:19
-
21:35
-
20:47
-
20:20
-
19:33
-
18:22
-
17:50
-
16:51
-
16:28
-
16:09
-
16:00
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:15
-
15:04
-
14:47
-
14:35
-
14:28