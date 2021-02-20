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Подопечные тренера Осаки выиграли уже шестой турнир «Большого шлема»

Подопечные тренера Осаки выиграли уже шестой турнир «Большого шлема»
Теннис / Australian Open 2021 0
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Японская теннисистка Наоми Осака сегодня, 20 февраля, выиграла Australian Open. В финале она уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Это четвёртая победа Осаки на турнирах «Большого шлема». Кроме того, очередной успех отпраздновал тренер японской теннисистки Вим Фиссетт. Все его подопечные суммарно выиграли уже 6 титулов на турнирах «Большого шлема». С Осакой тренер работает с декабря 2019 года. За это время японка выиграла US Open 2020 и Australian Open 2011. До «Карьерного шлема» Виму Фиссету не хватает только победы его подопечной на «Ролан Гаррос».

Крупные победы и финалы подопечных Вима Фиссетта в одиночном разряде

US Open 2009 (Клейстерс) титул
US Open 2010 (Клейстерс) титул
Итоговый чемпионат WTA 2010 (Клейстерс) титул
Australian Open 2011 (Клейстерс) титул
Уимблдон-2013 (Лисицки) финал
«Ролан Гаррос» — 2014 (Халеп) финал
Уимблдон-2018 (Кербер) титул
US Open 2020 (Осака) титул
Australian Open 2011 (Осака) титул

Наоми Осака – новый босс женского тенниса! Японка взяла 4 «шлема» в четырёх финалах
Японка Наоми Осака выиграла Australian Open – 2021. Это её четвёртый «шлем», но при этом самый «дешёвый».
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