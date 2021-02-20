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Свитолина и Монфис вновь заявили о расставании

Свитолина и Монфис вновь заявили о расставании
Теннис / ATP 0

11-я ракетка мира среди мужчин француз Гаэль Монфис и 5-я ракетка мира среди женщин Элина Свитолина из Украины во второй раз решили приостановить отношения.

Заявления они опубликовали в своих инстаграм-аккаунтах. «Мы решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было невероятно сложным, потому что мы ещё любим друг друга, но… Два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полноценной жизнью. Больше ничего комментировать не будем и заранее благодарим за уважение к нашей личной жизни», — говорится в текстах обращений.

Свитолина и Монфис встречаются два года. В прошлом году они уже заявляли о паузе в отношениях.

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