Свитолина и Монфис вновь заявили о расставании

11-я ракетка мира среди мужчин француз Гаэль Монфис и 5-я ракетка мира среди женщин Элина Свитолина из Украины во второй раз решили приостановить отношения.



Заявления они опубликовали в своих инстаграм-аккаунтах. «Мы решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было невероятно сложным, потому что мы ещё любим друг друга, но… Два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полноценной жизнью. Больше ничего комментировать не будем и заранее благодарим за уважение к нашей личной жизни», — говорится в текстах обращений.



Свитолина и Монфис встречаются два года. В прошлом году они уже заявляли о паузе в отношениях.