Маррей, Цонга и Баутиста-Агут сыграют на следующей неделе на турнире в Монпелье

В Монпелье (Франция) в понедельник, 22 февраля, стартует турнир Open sud de France (хард). В частности, впервые за четыре месяца на корт турнира АТР выйдет британец Энди Маррей.
Экс-первая ракетка мира, ныне занимающий 125-е место в рейтинге, получил уайлд-карт от организаторов. В первом раунде он встретится с белорусом Егором Герасимовым, находящимся на 79-м месте мирового рейтинга.
На турнире выступит и француз Жо-Вильфрид Цонга – 62-я ракетка мира на старте турнира встретится с американцем Себастьяном Кордой. Маррей и Цонга могут встретится в полуфинале Open sud de France.
В другой части сетки выступит испанец Роберто Баутиста-Агут – самый высокорейтинговый теннисист турнира (13-е место). Он стал сеяным и начнёт турнир со второго раунда, как и серб Душан Лайович, поляк Хуберт Хуркач и бельгиец Давид Гоффен.
Турнир в Монпелье будет проходить до 28 февраля. Общий призовой фонд соревнований — € 323,970, победитель получит € 21,655, а также 250 рейтинговых очков.
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