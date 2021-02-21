Додиг и Полашек стали чемпионами Australian Open в парном разряде
Теннисисты Иван Додиг (Хорватия) и Филип Полашек (Словакия) стали победителями Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В финале они со счётом 6:3, 6:4 обыграли Раджива Рама (США) Джо Солсбери (Великобритания).
Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. На счету Додига и Полашека 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 15. Их соперники 1 раз подали навылет и допустили 2 двойные ошибки.
Это первая победа Полашека на турнирах «Большого шлема» в паре, у Додига — вторая. В 2015 году он выиграл «Ролан Гаррос». В 2013 году Полашек завершил карьеру из-за травмы, однако возобновил её в 2018 году. Вместе с Додигом в 2019 году они выиграли «Мастерс» в Цинциннати (США).
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