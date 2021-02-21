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Медведев сломал ракетку в финальном матче Australian Open с Джоковичем

Медведев сломал ракетку в финальном матче Australian Open с Джоковичем
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Даниил Медведев сломал ракетку во время второго сета финального матча Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем.

Публикация доступна на странице TENNIS в «Твиттере». Права на видео принадлежат Eurosport.

Медведев никогда не выигрывал турниры «Большого шлема». При этом он выходил в финал US Open. В полуфинале Australian Open Джокович обыграл россиянина Аслана Карацева, а Медведев — грека Стефаноса Циципаса.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники из-за пандемии коронавируса были помещены на обязательный двухнедельный карантин. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Медведев подобрался к вершине! Теперь он 3-я ракетка мира – впереди лишь Джокович и Надаль
Несмотря на поражение в финале, Даниил Медведев получил в Австралии чек на сумму 85 млн рублей и статус 3-го номера мирового рейтинга.
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