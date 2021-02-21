Медведев сломал ракетку в финальном матче Australian Open с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев сломал ракетку во время второго сета финального матча Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем.

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Медведев никогда не выигрывал турниры «Большого шлема». При этом он выходил в финал US Open. В полуфинале Australian Open Джокович обыграл россиянина Аслана Карацева, а Медведев — грека Стефаноса Циципаса.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники из-за пандемии коронавируса были помещены на обязательный двухнедельный карантин. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.