Медведев сломал ракетку в финальном матче Australian Open с Джоковичем
Российский теннисист Даниил Медведев сломал ракетку во время второго сета финального матча Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем.
Публикация доступна на странице TENNIS в «Твиттере». Права на видео принадлежат Eurosport.
Медведев никогда не выигрывал турниры «Большого шлема». При этом он выходил в финал US Open. В полуфинале Australian Open Джокович обыграл россиянина Аслана Карацева, а Медведев — грека Стефаноса Циципаса.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники из-за пандемии коронавируса были помещены на обязательный двухнедельный карантин. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
Медведев подобрался к вершине! Теперь он 3-я ракетка мира – впереди лишь Джокович и Надаль
Несмотря на поражение в финале, Даниил Медведев получил в Австралии чек на сумму 85 млн рублей и статус 3-го номера мирового рейтинга.
Рекомендуем вам
- 21 февраля 2021
-
14:00
-
13:53
-
13:40
-
13:23
-
13:19
-
11:42
-
11:33
-
10:32
-
09:49
-
09:31
-
09:19
- 20 февраля 2021
-
20:57
-
19:52
-
17:59
-
17:23
-
16:15
-
15:07
-
14:13
-
14:07
-
13:03
-
12:43
-
11:35
-
10:47
-
10:15
-
09:44
-
09:23
-
09:22
-
00:39
- 19 февраля 2021
-
23:57
-
23:22
-
22:25
-
22:19
-
21:35
-
20:47
-
20:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам