Видео: эмоции Джоковича после победы над Медведевым в финале Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович эмоционально отпраздновал девятую победу на Открытом чемпионате Австралии. В финале он со счётом 7:5, 6:2, 6:2 обыграл россиянина Даниила Медведева.

Посмотреть видео можно на странице Australian Open в «Твиттере». Права на видео принадлежат Eurosport.

Это третья подряд победа Джоковича на турнире. В прошлом году серб в финале со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира австрийца Доминика Тима.

В полуфинале соревнований Новак со счётом 6:3, 6:4, 6:2 победил россиянина Аслана Карацева.

Перед стартом Australian Open 2021 участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.