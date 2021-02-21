Медведев — Джоковичу: скорее всего, это не последний твой «Шлем»

Российский теннисист Даниил Медведев поздравил первую ракетку мира Новака Джоковича с победой на Открытом чемпионате Австралии.

«Непросто говорить, когда только что проиграл в финале „Большого шлема“, но постараюсь. Надеюсь, получится лучше, чем на корте. В первую очередь хочу поздравить Новака и его команду. Девять титулов в Австралии и 18 в целом — это потрясающе. Скорее всего, это не последний твой „Шлем“. У меня нет слов», — сказал Медведев во время церемонии награждения.

Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Это третья подряд победа Джоковича на турнире. В прошлом году серб в финале со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира австрийца Доминика Тима.

В полуфинале соревнований Новак со счётом 6:3, 6:4, 6:2 победил россиянина Аслана Карацева.

Видео: эмоции Джоковича после победы над Медведевым в финале Australian Open