«Этот парень был для меня богом». Медведев вспомнил первую тренировку с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как впервые тренировался с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Хочу рассказать небольшую историю. Впервые тренировался с Новаком, когда был где-то в шестой сотне рейтинга. Это произошло в Монако. Он уже был первой ракеткой мира, выиграл Уимблдон. Думал, он даже не заговорит со мной. Для меня этот парень был богом. Я стеснялся, поэтому много не разговаривал, а он общался со мной, задавал какие-то вопросы, как другу. Я был очень удивлён. Ничего не изменилось с тех пор. Ты отличный спортсмен, хороший человек», — сказал Медведев во время церемонии награждения.

Сегодня, 21 февраля, Медведев со счётом 5:7, 2:6, 2:6 уступил Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.

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