Джокович — Медведеву: раньше мы проводили больше времени вместе. Ты мне уже не звонишь

Первая ракетка мира Новак Джокович ответил Даниилу Медведеву, который после финала Открытого чемпионата Австралии вспомнил, как впервые тренировался с ним.

«В первую очередь хотел бы ответить на тёплые слова Даниила. Ты отличный парень, хороший человек. Раньше мы проводили вместе больше времени, больше тренировались в Монако. В последние несколько лет ты мне больше не звонишь. Но мне приятно слышать, что ты хорошо думаешь обо мне. Спасибо большое», — сказал Джокович во время церемонии награждения.

Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Это третья подряд победа Джоковича на турнире. В прошлом году серб в финале со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира австрийца Доминика Тима.

«Этот парень был для меня богом». Медведев вспомнил первую тренировку с Джоковичем