Джокович — Медведеву: раньше мы проводили больше времени вместе. Ты мне уже не звонишь
Первая ракетка мира Новак Джокович ответил Даниилу Медведеву, который после финала Открытого чемпионата Австралии вспомнил, как впервые тренировался с ним.
«В первую очередь хотел бы ответить на тёплые слова Даниила. Ты отличный парень, хороший человек. Раньше мы проводили вместе больше времени, больше тренировались в Монако. В последние несколько лет ты мне больше не звонишь. Но мне приятно слышать, что ты хорошо думаешь обо мне. Спасибо большое», — сказал Джокович во время церемонии награждения.
Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Это третья подряд победа Джоковича на турнире. В прошлом году серб в финале со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира австрийца Доминика Тима.
«Этот парень был для меня богом». Медведев вспомнил первую тренировку с Джоковичем
Джокович снова король Австралии! Ему осталось всего два «шлема» до Надаля и Федерера
Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале Australian Open – 2021. У серба 9 побед в 9 финалах на этом турнире. Невероятно!
Рекомендуем вам
- 21 февраля 2021
-
15:00
-
14:44
-
14:41
-
14:30
-
14:26
-
14:26
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
13:53
-
13:40
-
13:23
-
13:19
-
11:42
-
11:33
-
10:32
-
09:49
-
09:31
-
09:19
- 20 февраля 2021
-
20:57
-
19:52
-
17:59
-
17:23
-
16:15
-
15:07
-
14:13
-
14:07
-
13:03
-
12:43
-
11:35
-
10:47
-
10:15
-
09:44
-
09:23
-
09:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам