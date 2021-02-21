Джокович — Медведеву: победа на ТБШ — вопрос времени, если ты не против подождать пару лет

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о российском теннисисте Данииле Медведеве, которого он обыграл в финале Открытого чемпионата Австралии.
«Мне очень нравится Даниил вне корта. Очень дружелюбный и открытый. Но на корте он один из самых сложных соперников, с которыми я встречался. Твоя победа на «Большом шлеме» — это вопрос времени, однозначно, если ты не против подождать ещё несколько лет. Я бы хотел, чтобы все ещё раз оценили то, что он сделал. 20-матчевая победная серия — это потрясающе», — сказал Джокович во время церемонии награждения.
Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Это третья подряд победа Джоковича на турнире. В прошлом году серб в финале со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира австрийца Доминика Тима.
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