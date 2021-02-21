Селиваненко рассказал, чего не хватило Медведеву для победы в матче с Джоковичем

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал проигрыш Даниила Медведева (5:7, 2:6, 2:6) в финальной встрече Открытого чемпионата Австралии с Новаком Джоковичем.



«Не ожидал, что всё так быстро закончится. Думал, матч будет более продолжительным. Новак был безупречен, а Даниила, к сожалению, подвела концентрация. Как следствие — слишком большое количество невынужденных ошибок для игры такого уровня.



Чего не хватило Медведеву? Никогда не бывает чего-то одного — это комбинация нескольких факторов: опыт игры в финалах и нервы вышли на первый план. В очень важные моменты Даниил терял внимание и концентрацию. Как следствие — допускал невынужденные ошибки. Новак же был исключительно сконцентрированным, да и играл практически безупречно.



Если не веришь в камбэк до последнего мяча, не стоит выходить на корт. Когда Новак снял поло, мы увидели пластырь… Видимо, последствия той самой травмы. По такой игре могло произойти что угодно.



Если Даня планировал вернуться в игру, то во второй половине третьего сета должно было произойти что-то такое… Яркий пример — матч Надаля и Циципаса. До смэша Рафы в начале тай-брейка в третьем сете игра была очень похожа на ту, которую мы наблюдали сегодня. В теннисе бывает всё, но в финале Новак не потерял концентрацию и довёл игру до конца», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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