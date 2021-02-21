Кафельников: Медведев мог выиграть Australian Open, но он же не с первоклашкой играл

Чемпион Australian Open 1999 года Евгений Кафельников прокомментировал проигрыш (5:7, 2:6, 2:6) Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии с Новаком Джоковичем.
«Джокович сегодня полностью переиграл Даню, к сожалению. Результат говорит сам за себя. Дело было не в настрое. Опыт Новака решал. На таком уровне один-два розыгрыша решают все. Начало было за Джоковичем, Медведев выровнял, а потом был момент в концовке первого сета, когда Даня мог повернуть в другую сторону. Но, к сожалению, Новак сыграл на уровне и дальше уже было дело техники.
Все прекрасно знают, что Медведев — отличный теннисист, когда ведет в матче. Намного сложнее ему приходится, когда отдает преимущество, отдав сеты. Для Джоковича было ключевым моментом взять их и выйти вперед в матче.
Даня мог выиграть турнир. Были все возможности и шансы для этого. Он же не с первоклашкой играл, а с человеком, который ни разу не проигрывал в финале АО, теперь у него серия — 9-0. Это говорит само за себя.
В итоге — блестящее выступление Дани, Аслана и Андрея на этом турнире. Лучше и быть не может», — приводит слова Кафельникова Sport24.
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