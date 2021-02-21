Российский теннисист Даниил Медведев дебютирует в топ-3 рейтинга ATP. Россиянин сместит действующего чемпиона US Open австрийца Доминика Тима.

Сегодня, 21 февраля, Медведев со счётом 5:7, 2:6, 2:6 уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии. Медведев дважды выходил в финал турниров «Большого шлема», но проиграл оба матча. Напомним, в 2019 году Даниил проиграл испанцу испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open.

Помимо этого Медведев прервал 20-матчевую победную серию. С ноября 2020 года Даниил Медведев победил всех игроков из топ-10, кроме Роджера Федерера.

Это третья подряд победа Джоковича на турнире. В прошлом году серб в финале со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира австрийца Доминика Тима.

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