Даниил Медведев: «Большая тройка» — это теннисные киборги в хорошем смысле

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о «Большой тройке». Сегодня, 21 февраля, россиянин со счётом 5:7, 2:6, 2:6 уступил Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Думаю, никто не станет спорить, что это три величайшие фигуры в истории тенниса. Не говорю о каких-то вещах вне корта, только о результатах. То, чего они добились, — невероятно. Сейчас мне 25 лет. Чтобы девять раз выиграть Australian Open, придётся делать это каждый год, пока мне не исполнится 34 года. Верю в себя, но не думаю, что способен на такое. То же самое с Рафой и его победами на «Ролан Гаррос». Мы говорим о теннисных киборгах. В хорошем смысле, они просто невероятные. Но не думаю об этом, когда выхожу на корт. Всегда хочу выигрывать. Я уже обыгрывал их на некоторых больших турнирах, например на Итоговом. Просто мне нужно будет лучше сыграть в следующем финале «Большого шлема», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Даниил Медведев дебютирует в топ-3 рейтинга ATP