Видеообзор победы Новака Джоковича над Даниилом Медведевым в финале Australian Open
Первая ракетка мира Новак Джокович в девятый раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии. В финале он со счётом 7:5, 6:2, 6:2 обыграл россиянина Даниила Медведева.
Даниил — третий россиянин, дошедший до финала Australian Open, после Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Также он стал третьим российским теннисистом, дошедшим до финала на нескольких турнирах «Большого шлема» (также после Кафельникова и Сафина).
Медведев дважды выходил в финал турниров «Большого шлема», но проиграл оба матча. Напомним, в 2019 году Даниил проиграл испанцу испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open.
Помимо этого Медведев прервал 20-матчевую победную серию. С ноября 2020 года Даниил Медведев победил всех игроков из топ-10, кроме Роджера Федерера.
Даниил Медведев дебютирует в топ-3 рейтинга ATP
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Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале Australian Open – 2021. У серба 9 побед в 9 финалах на этом турнире. Невероятно!
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