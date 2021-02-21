Видеообзор победы Новака Джоковича над Даниилом Медведевым в финале Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович в девятый раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии. В финале он со счётом 7:5, 6:2, 6:2 обыграл россиянина Даниила Медведева.

Даниил — третий россиянин, дошедший до финала Australian Open, после Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Также он стал третьим российским теннисистом, дошедшим до финала на нескольких турнирах «Большого шлема» (также после Кафельникова и Сафина).

Медведев дважды выходил в финал турниров «Большого шлема», но проиграл оба матча. Напомним, в 2019 году Даниил проиграл испанцу испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open.

Помимо этого Медведев прервал 20-матчевую победную серию. С ноября 2020 года Даниил Медведев победил всех игроков из топ-10, кроме Роджера Федерера.

Даниил Медведев дебютирует в топ-3 рейтинга ATP