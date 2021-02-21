Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович в 2021 году может стать рекордсменом по числу побед на турнирах «Большого шлема»

Джокович в 2021 году может стать рекордсменом по числу побед на турнирах «Большого шлема»
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Серб Новак Джокович, одержав победу на Australian Open 2021, довёл количество своих трофеев на турнирах «Большого шлема» до 18.

Среди них девять побед в Австралии, пять побед на «Уимблдоне», три победы на US Open и один трофей «Ролан Гаррос». По количеству трофеев ТБШ 33-летний Джокович уже давно держит третье место в истории. Впереди только Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, у которых по 20 побед.

Таким образом, Джокович уже в этом году может как догнать, так и перегнать швейцарца и испанца по количеству побед на главных теннисных турнирах, став новым рекордсменом. Следующий турнир «Большого шлема» пройдёт в Париже на кортах «Ролан Гаррос» с 23 мая по 6 июня. После финала Australian Open серб сообщил, что возьмёт перерыв в соревнованиях, чтобы восстановиться после травмы.

Джокович снова король Австралии! Ему осталось всего два «шлема» до Надаля и Федерера
Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале Australian Open – 2021. У серба 9 побед в 9 финалах на этом турнире. Невероятно!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021