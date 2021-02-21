Джокович в 2021 году может стать рекордсменом по числу побед на турнирах «Большого шлема»

Серб Новак Джокович, одержав победу на Australian Open 2021, довёл количество своих трофеев на турнирах «Большого шлема» до 18.
Среди них девять побед в Австралии, пять побед на «Уимблдоне», три победы на US Open и один трофей «Ролан Гаррос». По количеству трофеев ТБШ 33-летний Джокович уже давно держит третье место в истории. Впереди только Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, у которых по 20 побед.
Таким образом, Джокович уже в этом году может как догнать, так и перегнать швейцарца и испанца по количеству побед на главных теннисных турнирах, став новым рекордсменом. Следующий турнир «Большого шлема» пройдёт в Париже на кортах «Ролан Гаррос» с 23 мая по 6 июня. После финала Australian Open серб сообщил, что возьмёт перерыв в соревнованиях, чтобы восстановиться после травмы.
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