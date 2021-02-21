Скончался первый тренер Евгения Кафельникова

Валерий Шишкин, первый тренер олимпийского чемпиона и двукратного победителя турниров «Большого шлема» Евгения Кафельникова, скончался в возрасте 80 лет.
Об этом в своём «фейсбуке» сообщила его внучка Валерия. Шишкин ушёл из жизни 19 февраля.
Имел звание заслуженного тренера РСФСР (1990), также входит в Зал российской теннисной славы как тренер. С 1976 по 1991 годы был тренером в СДЮШОР г. Сочи, с 1994 года — тренер академии тенниса города Пиннеберга, что близ Гамбурга (Германия).
С Кафельниковым он проработал с 1979 по 1991 год, также тренировал Сергея Пономарёва, чемпиона Европы среди юношей в парном разряде 1984 года и шестикратного чемпиона СССР, который впоследствии также был тренером Кафельникова.
Прощальная панихида с Валерием Шишкиным состоится 25 февраля в 11:00 в г. Сочи на улице Армавирской, 78 – во дворе дома, где жил Валерий Владимирович.
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