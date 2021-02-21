Медведев рассказал, что думает о санкциях в отношении России после допинговых скандалов

Теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, что он думает о санкциях в отношении российского спорта после допинговых скандалов, из-за которых российские команды до конца 2022 года не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом. Об этом его спросили зарубежные журналисты перед финалом Australian Open.



«В теннисе нет санкций, потому что это индивидуальный вид спорта. Я живу в Монако, Андрей Рублёв хоть и в Москве, но тренируется в Барселоне. Карен Хачанов там же. У нас есть свои команды, в этом смысле мы не являемся частью ОКР. Но когда мы поедем, например, на Олимпиаду, будет странно, что мы не сможем сказать, что мы русские, мы не увидим национальный флаг. Что я могу сказать? Это политика, и я не хочу об этом говорить. Если бы я выиграл, это был бы большой успех для страны и её тенниса. Триумф на Итоговом турнире ATP уже помог. Мы хотим, чтобы всё больше и больше детей играли в теннис, и показываем им, как они могут добиться успеха. Это самое важное для всех нас», — приводит слова Медведева Isport.cz.



25-летний теннисист ранее заявил, что намерен поехать на Олимпийские игры в Токио, где ему в таком случае придется, как и остальным спортсменам, выступать под флагом Олимпийского комитета России.