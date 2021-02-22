Медведев: проигрыш в финале US Open был обиднее — там я был ближе к победе

Финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису Даниил Медведев резюмировал свою игру в финале против Новака Джоковича.



«Не всё получилось в этом матче. Новак играл очень круто, и когда соперник так играет, то игра разлаживается. Такое часто удается делать мне — поймать ритм и рушить игру соперника, и это же сделал против меня Новак. Думаю, кульминацией финала стал второй сет — казалось бы, в его начале всё было в моих руках, и если бы я играл против обычного соперника, то я бы подумал: «Супер, сейчас всё начнется заново». Но это Новак, он сумел перевернуть игру. Если рассматривать каждое очко по отдельности, то можно понять, почему так произошло. Обидно, досадно, но это были крутые недели. Если кто-то перед поездкой в Мельбурн предложил бы мне такой расклад, я бы точно подписался под этим», — рассказал Медведев в эфире «Матч ТВ».



Медведев также рассказал, как проходило всё его пребывание в Австралии: «Тяжело прийти в себя, это были эмоциональные 1,5 месяца. С момента как приехали в Австралию — две недели карантина, затем сразу же был ATP Cup, нас посредине заперли на один день, потом Australian Open без отдыха. Такое опустошение, потому что впервые я свободен за 1,5 месяца. Ближайшие полторы недели не будет турниров. Не понимаю, как такое произошло, без остановки готовился, надо всё переосмыслить».



Третий номер мирового рейтинга также сравнил этот финал с решающим матчем на US Open в 2019 году, где он проиграл Рафаэлю Надалю: «Намного обиднее было проиграть в Нью-Йорке, там я был ближе к победе. Всё решили пару моментов, пару очков. До матча с Новаком я был в крутой форме, выиграл 20 матчей подряд и думал, что всё сложится. Но с такой игрой, которую показал я и какую показал Новак, шансов не было. Чтобы оказаться в финалах «Шлемов», нужно продолжать так же работать».

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