Медведев: Джокович «сломал меня» и в плане тенниса, и психологически

25-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал о возможных причинах неудачи в финале турнира Australian Open 2021, в котором он уступил сербу Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6).

«Согласен ли я, что Джокович сломал меня психологически? Да, совершенно точно. Я считаю, что ты играешь один на один с соперником, и кто конкретно будет в этот день сильнее, тот и победит из-за различных мелких факторов. И совершенно точно Новак был сегодня сильнее меня, то есть можно сказать «сломал меня» и в плане тенниса, и психологически. То есть в какой-то момент я вроде бы знал, что делать, но у меня не получались некоторые удары. Я из-за этого злился на себя, разговаривал с собой.

Ракетку, наверное, я даже больше сломал – и из-за злости, и чтобы как-то вернуться на землю. Сегодня это вообще не помогло. Я старался вспоминать и финал US Open, и как-то подбадривать себя. Старался завести как-то себя, всё-таки это финал турнира «Большого шлема». Но в итоге ничего не получилось – раз и я уже стою с блюдцем финалиста Australian Open», — сказал Медведев на пресс-конференции для российских изданий, организованной ФТР.

На «Чемпионате» доступна полная версия интервью с Даниилом Медведевым.