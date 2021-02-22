Пелья заразился коронавирусом. На турнире в Кордове его заменит лаки-лузер

30-летний аргентинский теннисист Гидо Пелья заболел в результате заражения коронавирусом и пропустит турнир в Кордове, который запланирован в Аргентине с 22 по 28 февраля. Об этом сообщает журналиcт Лука Флорино в «Твиттере».
Во втором круге турнира в Кордове Пелья должен был встретиться с победителем пары Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – Йозеф Ковалик (Словакия). Его заменит лаки-лузер.
Пелья является обладателем Кубка Дэвиса 2016 года в составе сборной Аргентины и победителем одного из турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP 30-летний теннисист занимает 44-е место. На недавно состоявшемся турнире ATP Cup Пелья уступил россиянину Андрею Рублёву (1:6, 2:6).
Напомним, что призовой фонд турнира в Кордове категории ATP-250 составляет $ 393,9 тыс.
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