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Пелья заразился коронавирусом. На турнире в Кордове его заменит лаки-лузер

Пелья заразился коронавирусом. На турнире в Кордове его заменит лаки-лузер
Теннис / ATP 0

30-летний аргентинский теннисист Гидо Пелья заболел в результате заражения коронавирусом и пропустит турнир в Кордове, который запланирован в Аргентине с 22 по 28 февраля. Об этом сообщает журналиcт Лука Флорино в «Твиттере».

Во втором круге турнира в Кордове Пелья должен был встретиться с победителем пары Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – Йозеф Ковалик (Словакия). Его заменит лаки-лузер.

Пелья является обладателем Кубка Дэвиса 2016 года в составе сборной Аргентины и победителем одного из турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP 30-летний теннисист занимает 44-е место. На недавно состоявшемся турнире ATP Cup Пелья уступил россиянину Андрею Рублёву (1:6, 2:6).

Напомним, что призовой фонд турнира в Кордове категории ATP-250 составляет $ 393,9 тыс.

Рублёв обыграл Пелью и вывел Россию вперёд в матче с Аргентиной на ATP Cup
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