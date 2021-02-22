Людмила Самсонова вышла в основную сетку турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Японии Мисаки Дои в финале квалификации турнира в Аделаиде. Встреча продлилась 2 часа 6 минут и закончилась победой россиянки со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
За это время Самсонова сделал 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 14 брейк-пойнта. На счету японки 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брек-пойнт из 10.
Таким образом, Самсонова вышла в основную сетку турнира в Аделаиде. Турнир проходит с 21 по 27 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 535 тыс. Действующим победителем турнира является австралийка Эшли Барти, которая в финальном поединке прошлогоднего розыгрыша обыграла украинку Даяну Ястремскую.
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