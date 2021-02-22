Даниил Медведев впервые в карьере стал 3-й ракеткой мира, Аслан Карацев — 42-й

В обновлённом рейтинге ATP от 22 февраля российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в финале Открытого чемпионата Австралии сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6, впервые в карьере стал третьей ракеткой мира.
Аслан Карацев, добравшийся до полуфинала стартового мэйджора сезона, занял 42-ю строчку, что также является лучшим результатом в его карьере.
Рейтинг АТР. 22 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 9735.
4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6595.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4609.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3480.
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21 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2290...
42 (114). Аслан Карацев (Россия) — 1382.
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