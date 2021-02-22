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Медведев объяснил, в чём разница между Джоковичем и Надалем

Медведев объяснил, в чём разница между Джоковичем и Надалем
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, в чём разница между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

«На самом деле матчи сравнивать тяжело, потому что два совершенно разных соперника. Они играют в разный теннис. Рафа, что бы ни случилось, даёт тебе время подумать на корте. Не всегда это помогает, но по крайней мере оно есть. Новак же, наоборот, старается забрать у тебя всё время, играет очень быстро, близко к корту, старается всё время атаковать. И действительно, как он сегодня играл, всё попадал, то надо было показывать свой лучший теннис, чтобы как-то ему противостоять. Чего у меня не получилось. С Рафой у меня возникает всё время ощущение, что ты этот теннис по ходу матча можешь поймать. А с Новаком, наоборот, если его нету, то он только будет делать всё, чтобы усилить это ощущение, что ты сегодня играешь не очень. И конечно, на самом деле, финал US Open в итоге был намного обиднее, потому что там было всё близко, были шансы переломить ход поединка, точнее я его, можно сказать, переломил. Просто не удалось победить. А сегодня этих шансов было мало. И, конечно, надо было играть лучше, чтобы они были. Поэтому, наверное, в каком-то смысле сегодня не так обидно», — сказал Медведев на пресс-конференции для российских изданий, организованной ФТР.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу. В 2019 году Медведев проиграл Надалю в финале US Open.

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