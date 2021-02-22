Новак Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP. В топ-5 — трое россиян
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 22 февраля победитель Открытого чемпионата Австралии 2021 года серб Новак Джокович поднялся на первую строчку. В первую пятёрку вошли трое россиян — Даниил Медведев, Аслан Карацев и Андрей Рублёв.
Чемпионская гонка ATP. 22 февраля
1 (16). Новак Джокович (Сербия) — 2140.
2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 1700.
3 (20). Стефанос Циципас (Греция) — 835.
4 (-). Аслан Карацев (Россия) — 745.
5 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 670.
6 (2). Маттео Берреттини (Италия) — 495.
7 (29). Александр Зверев (Германия) — 425.
8 (42). Григор Димитров (Болгария) — 405.
9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 380.
10 (-). Рафаэль Надаль (Испания) — 360.
...
27 (23). Карен Хачанов (Россия) — 180...
70 (-). Роман Сафиуллин (Россия) — 70.
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Финалист Australian Open Даниил Медведев объяснил, в чём разница между Джоковичем и Надалем. И при чём тут сломанная ракетка?
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