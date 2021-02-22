Наоми Осака стала второй ракеткой мира, Серена Уильямс — седьмой

В обновлённом рейтинге WTA от 22 февраля чемпионка Australian Open 2021 года японка Наоми Осака поднялась на вторую строчку, американка Серена Уильямс — на седьмую. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 33-ю позицию.
Рейтинг WTA. 22 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.
2 (3). Наоми Осака (Япония) — 7835.
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (11). Серена Уильямс (США) — 4915.
8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 4810.
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735.
10 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4571.
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33 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1900…
34 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1800...
38 (37). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
40 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
57 (75). Дарья Касаткина (Россия) — 1295...
69 (63). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
88 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 891...
94 (97). Варвара Грачёва (Россия) — 858.
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