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Наоми Осака стала второй ракеткой мира, Серена Уильямс — седьмой

В обновлённом рейтинге WTA от 22 февраля чемпионка Australian Open 2021 года японка Наоми Осака поднялась на вторую строчку, американка Серена Уильямс — на седьмую. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 33-ю позицию.



Рейтинг WTA. 22 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.

2 (3). Наоми Осака (Япония) — 7835.

3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.

4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

7 (11). Серена Уильямс (США) — 4915.

8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 4810.

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735.

10 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4571.

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33 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1900…

34 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1800...

38 (37). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...

40 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…

57 (75). Дарья Касаткина (Россия) — 1295...

69 (63). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

88 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 891...

94 (97). Варвара Грачёва (Россия) — 858.